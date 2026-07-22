Capacitan a personal de la Canirac en IA para comercios

En el marco del convenio de colaboración institucional, el Instituto de Administración Pública del Estado (IAP Chiapas), presidido por Lysette Raquel Lameiro Camacho, impartió la capacitación “Inteligencia Artificial Estratégica para la Operación Restaurantera” al personal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac Chiapas), con el propósito de fortalecer sus capacidades mediante el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a optimizar la gestión, la toma de decisiones y la competitividad del sector restaurantero.

Lameiro Camacho destacó que esta capacitación estuvo dirigida a propietarias y propietarios de restaurantes, directoras y directores de operaciones, gerentes generales, chefs ejecutivos, administradoras y administradores, así como consultoras y consultores de alimentos y bebidas, con el propósito de fortalecer sus competencias en el uso estratégico de la inteligencia artificial aplicada a la operación restaurantera.

Además, señaló que el objetivo general de esta capacitación es desarrollar competencias avanzadas en analítica, automatización y generación de contenido estratégico mediante la integración transversal de herramientas de inteligencia artificial generativa, con la finalidad de optimizar procesos administrativos, fortalecer el control de los costos operativos, así como reforzar el cumplimiento de la normatividad y el marco legal aplicable al sector restaurantero afiliado a la Canirac.