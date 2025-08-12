Capacitan a personal de Unidades Médicas Rurales

Con el objetivo de ampliar la cobertura de la seguridad social y acercar los servicios a todos los sectores de la población, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llevó a cabo la capacitación en materia de Aseguramiento de Personas Trabajadoras Independientes a personal de las Unidades Médicas Rurales (UMR).

La capacitación estuvo dirigida a personal institucional de distintas zonas urbanas y rurales, con el propósito de proporcionarles información y herramientas para orientar a quienes ejercen actividades económicas por cuenta propia sobre los beneficios, requisitos y procesos para incorporarse al IMSS.

El responsable de la Jefatura de Afiliación y Cobranza, Alberto Zamora Díaz, explicó que este programa permite que las personas trabajadoras independientes y sus familias accedan a atención médica integral, de acuerdo con los cinco seguros de la Ley del Seguro Social: Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; Guarderías y Prestaciones Sociales; y Enfermedades y Maternidad.