Capacitan a personal en atención de infartos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas capacitó a personal médico de la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (UMF) para fortalecer sus conocimientos en la identificación y atención inicial de emergencias cardiovasculares, mediante el curso de Electrocardiografía Clínica en Infarto Agudo al Miocardio con Elevación del Segmento ST.

El curso fue impartido por el doctor Luis Ernesto Balcázar Rincón y abordó la interpretación del electrocardiograma, la identificación de signos de infarto y la toma de decisiones clínicas ante pacientes que requieren atención inmediata.

El coordinador clínico de la UMF No. 13, Rolando Arturo Rodríguez López, explicó que esta unidad dispone de Atención Médica Continua (AMC), por lo que la preparación del personal médico resulta fundamental para brindar una primera atención adecuada, estabilizar al paciente y determinar oportunamente su referencia.

“Contar con personal capacitado nos permite identificar de manera temprana una emergencia, iniciar las medidas correspondientes y establecer la referencia a una unidad de mayor capacidad resolutiva. En estos padecimientos, cada minuto es importante y una intervención oportuna puede hacer la diferencia”, señaló.

La capacitación también contribuye a la atención inicial de pacientes con sospecha de Infarto Agudo al Miocardio, al reforzar el conocimiento y aplicación de las acciones contempladas en el Código Infarto, protocolo institucional que permite coordinar y agilizar la atención ante esta emergencia cardiovascular.

Asimismo, el personal médico adquiere herramientas para reconocer oportunamente los signos de un Evento Vascular Cerebral y activar las acciones correspondientes al Código Cerebro, protocolo institucional para la atención de esta emergencia neurológica.