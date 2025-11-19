Capacitan a personal en Educación Dual

Con el propósito de fortalecer la implementación del modelo de Educación Dual en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), a través del Departamento de Vinculación se llevó a cabo una jornada de capacitación en el CECyT 46 América Libre, donde se impartió el tema “Estrategias para una Educación Dual Exitosa y de Calidad”, dirigida a personal académico y directivo del plantel.

Hipólito Ruíz Casanova, director del CECyT 46 América Libre, destacó que esta capacitación contribuye a consolidar un modelo educativo pertinente y de calidad, señalando que la actualización docente es fundamental para garantizar que la Educación Dual responda de manera efectiva a las necesidades del sector productivo y fortalezca la formación integral de las y los estudiantes.

Educación Dual y el aprendizaje

Reconoció el esfuerzo del personal participante al subrayar que la Educación Dual permite a la comunidad estudiantil complementar su aprendizaje teórico con experiencias prácticas en empresas y espacios productivos, favoreciendo su desarrollo académico, técnico y profesional.

La capacitación estuvo a cargo de Eduardo Calderón Cuevas, director en México de GOPA por encargo de la Cooperación Alemana (GIZ), quien compartió experiencias y estrategias internacionales enfocadas en mejorar la calidad educativa y fortalecer los vínculos entre instituciones formativas y sectores productivos, destacando herramientas que impulsan la empleabilidad y competitividad profesional.