Capacitan a personal en Educación Dual

Noviembre 19 del 2025
El Colegio impulsa la adopción de prácticas exitosas para fortalecer su modelo Dual. CP
Con el propósito de fortalecer la implementación del modelo de Educación Dual en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), a través del Departamento de Vinculación se llevó a cabo una jornada de capacitación en el CECyT 46 América Libre, donde se impartió el tema “Estrategias para una Educación Dual Exitosa y de Calidad”, dirigida a personal académico y directivo del plantel.

Hipólito Ruíz Casanova, director del CECyT 46 América Libre, destacó que esta capacitación contribuye a consolidar un modelo educativo pertinente y de calidad, señalando que la actualización docente es fundamental para garantizar que la Educación Dual responda de manera efectiva a las necesidades del sector productivo y fortalezca la formación integral de las y los estudiantes.

Educación Dual y el aprendizaje

Reconoció el esfuerzo del personal participante al subrayar que la Educación Dual permite a la comunidad estudiantil complementar su aprendizaje teórico con experiencias prácticas en empresas y espacios productivos, favoreciendo su desarrollo académico, técnico y profesional. 

La capacitación estuvo a cargo de Eduardo Calderón Cuevas, director en México de GOPA por encargo de la Cooperación Alemana (GIZ), quien compartió experiencias y estrategias internacionales enfocadas en mejorar la calidad educativa y fortalecer los vínculos entre instituciones formativas y sectores productivos, destacando herramientas que impulsan la empleabilidad y competitividad profesional.

