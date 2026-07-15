Capacitan a personal en impartición de cursos

La presidenta del Consejo Directivo y rectora del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP-Chiapas), Lysette Raquel Lameiro Camacho, acompañada de la directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas (CEAS), Karina Montesinos Cárdenas, encabezó la inauguración y clausura de la “Jornada de Capacitación: Formación de Formadores”, dirigida al personal de la CEAS con el propósito de fortalecer las competencias profesionales y metodológicas de los servidores públicos encargados de los procesos de enseñanza y capacitación institucional.

Lysette Lameiro destacó que, durante esta jornada que se realizó en el IAP Chiapas, se abordaron temas correspondientes a tres estándares de competencia del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer): el primer estándar EC0217.01, “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal”; el segundo estándar EC0301, “Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso”; y el tercer estándar, EC0366, “Desarrollo de cursos de formación en línea”, herramientas fundamentales para fortalecer la calidad de los procesos de capacitación y profesionalización dentro de la administración pública.