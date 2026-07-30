Capacitan a prestadores de servicios turísticos

Prestadores de servicios turísticos de Acapetahua que ofrecen: historia, cultura, tradiciones, gastronomía, aventuras, misticismo, descanso y recreación, se capacitan para una mejor atención a los visitantes que disfrutan de la naturaleza y las aventuras.

Los capacitados, que ofrecen el recorrido en lancha por los manglares más altos de Latinoamérica, concluyeron cursos de capacitación denominados “Calidad en el Servicio” y “Anfitriones en Movimiento”, los días 27 y 28 de julio.

El objetivo de estos encuentros es el fortalecimiento de los destinos turísticos; la capacitación es coordinada por el Ayuntamiento de Acapetahua, que preside César Martínez Antonio y personal especializado en la materia en coordinación con la Dirección de Turismo.

Sedes de los cursos

El curso “Calidad en el Servicio” se desarrolló en las instalaciones del Centro Ecoturístico La Palma el Ballenato; mientras que el curso “Anfitriones en Movimiento” tuvo como sede el Centro Ecoturístico Las Conchitas, ubicado en Barra Zacapulco, ambas sedes con amplio reconocimiento turístico.

El personal especializado de la Secretaría de Turismo compartió conocimientos y herramientas para fortalecer la atención al visitante, fomentar la cultura de la hospitalidad y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen en los diferentes atractivos turísticos del municipio.