Capacitan a productores de leche en Tonalá

Con el propósito de que los productores lecheros puedan tener un producto de más calidad y, sobre todo, que sus vacas aumenten la producción se realizó un curso este fin de semana.

Esta capacitación fue impartida por personal especializado en la materia de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, informó Carlos Vázquez Zambrano, presidente de la ganadera local de Tonalá.

La capacitación se realizó en las propias instalaciones de la organización, a donde asistieron gran cantidad de interesados en mejorar su producción.

Conocen estrategias

De acuerdo con el entrevistado, los productores de leche escucharon diversas estrategias que les permitirían aumentar hasta 15 o 20 litros su producción de lácteo.

Posteriormente a la capacitación teórica se hizo la capacitación práctica y se llevó a cabo en el rancho El Triángulo, propiedad del ganadero Rigoberto Martínez; ahí los expertos demostraron que con dedicación y esmero los productores de la región pueden tener mejor ganado de engorda y de leche.

Participaron ganaderos de ejidos como: Unión y Progreso, Natalio Vázquez Pallares, El Terrero, Ocotal, Juan Sabines, Ignacio Ramírez y Piedritas.