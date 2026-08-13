Capacitan a productores de limón de Ocosingo

En el municipio de Ocosingo se realizó un taller coordinado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), con la participación de productores y técnicos del programa Sembrando Vida; se destacó recomendaciones técnicas en el manejo del cultivo de limón persa establecido en Sistemas Agroforestales (SAF).

El instituto dio a conocer que trabaja para que los productores cuenten con herramientas técnicas que mejoren su productividad, competitividad y rentabilidad, mediante la investigación y transferencia de tecnología.

A través del Centro de Investigación Regional Golfo Centro, Campo Experimental Huimanguillo, desarrolló el taller, con personal técnico del programa Sembrando Vida del territorio Ocosingo, involucrando a técnicos facilitadores y productivos.

La sede del evento fue el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y se complementó con recorridos prácticos en plantaciones de limón persa manejadas en SAF.

Temas abordados

Abordaron temas como el diagnóstico de los suelos y su relación con los cultivos, fertilidad del suelo y estado nutricional, funciones de los nutrientes en las plantas, y manejo preventivo y correctivo del suelo.

Se concluyó con el diseño de recomendaciones de fertilización a partir de análisis de suelos de la región, proporcionados por los técnicos. Con toda esa información, el Inifap apoyó en el diseño de recomendaciones de fertilización.

Se definió qué fertilizante usar, así como cuánto, cuándo y cómo aplicarlo. Se resaltó que la idea es fertilizar con lo justo y en el momento correcto, para no gastar de más.

Los 47 participantes realizaron un recorrido de campo en plantaciones de limón persa manejadas en SAF, con el objetivo de fortalecer e intercambiar experiencias con el personal técnico.