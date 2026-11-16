Capacitan a servidores en La Libertad y Palenque

El fiscal de Distrito Selva, en el marco de las acciones de prevención del delito y promoción de entornos seguros, llevó a cabo una actividad de proximidad social, con el tema “Extorsión: No te Enganches”, ante servidores públicos en los municipios de La Libertad y Palenque.

Participantes

En La Libertad, la actividad estuvo dirigida a dependencias y establecimientos como el Ayuntamiento, la Comandancia Municipal, la Tesorería, el Registro Civil, el Banco del Bienestar, el DIF Municipal, la delegación de Hacienda del Estado y el mercado municipal, así como a la tienda Sánchez y la Unión de Taxistas. Como parte de la actividad se concientizó a servidores públicos y a la ciudadanía presente en dichos espacios sobre los riesgos de las llamadas telefónicas sospechosas, las extorsiones y los intentos de fraude. Asimismo, se explicó la importancia de mantener la calma ante llamadas amenazantes, evitar proporcionar información personal o familiar a desconocidos y no dejarse intimidar por personas que buscan generar miedo o confusión.

Llamado

De igual forma, se destacó la relevancia de no responder a provocaciones, colgar inmediatamente ante cualquier alerta, informar a un familiar de confianza, a su superior inmediato o a la autoridad correspondiente y denunciar los hechos.

Esta jornada permitió fomentar entre los asistentes la cultura de la prevención, el autocuidado y la denuncia responsable, brindándoles herramientas para actuar de manera segura y evitar ser víctimas de engaños.

Mientras que en Palenque se orientó al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5). Se abordó el tema de delitos cibernéticos, dando a conocer las distintas conductas delictivas que pueden cometerse a través de internet y de las herramientas tecnológicas, tales como el fraude electrónico, la extorsión, el robo de identidad, el phishing, el acoso cibernético y el acceso ilícito a cuentas personales.