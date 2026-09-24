Capacitan a técnicos contra plagas del café

En 2025, de acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), los estados de Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz concentraron 99.4 % de la producción de café en el país.

Tomando en cuenta este registro, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) capacitó a 48 técnicos especialistas que operan la Campaña Plagas del Cafeto en estos 10 principales estados productores del grano, para que la economía de los productores no se vea afectada.

Fortalecen conocimientos

El encuentro permitió actualizar e incrementar los conocimientos del personal en materia de identificación, diagnóstico, monitoreo, prevención y manejo integrado de las principales plagas que afectan al café, como la roya y la broca, además de aspectos relacionados con el manejo agronómico y nutricional del cultivo.

La capacitación sumó el rigor científico e investigativo de especialistas del Colegio de Postgraduados (Colpos), Campus Montecillos; el Colegio de la Frontera Sur, el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), sede Huatusco; colaboradores del programa Sembrando Vida y personal de las Escuelas de Campo.

Vínculos

Derivado de la participación de instituciones académicas de investigación y programas sociales, la capacitación dio oportunidad de establecer vínculos de colaboración para la atención integral de la problemática fitosanitaria del cafeto.

Además de la instrucción que recibieron del organismo de Agricultura, los participantes compartieron experiencias y estrategias de atención, con lo cual pueden homologar criterios y fortalecer las acciones de la campaña a nivel nacional.