Capacitan a trabajadores en solución de controversias

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) en conjunto con otras dependencias brindaron el curso de capacitación denominado “Generalidades del Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias” (MASC), con el propósito de fortalecer conocimientos y herramientas para la atención, prevención y resolución pacífica de conflictos mediante diálogo, comunicación y construcción de acuerdos.

La formación representa una herramienta fundamental para fortalecer las habilidades del personal en el desempeño de sus funciones, promoviendo una cultura institucional basada en el diálogo y la conciliación.