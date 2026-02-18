Capacitan a voluntarios para el Club Teletón

En el marco del inicio del periodo de Primavera, se llevó a cabo la capacitación para los Amigos Teletón, un grupo de jóvenes voluntarios que participarán en el programa de Club Teletón, informó Ana Karen Vásquez, promotora de Proyectos de Inclusión del Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) del Teletón Chiapas.

Detalló que durante cinco sábados, estos voluntarios acompañarán, guiarán y compartirán experiencias con niños y niñas con discapacidad.

La capacitación contó con la presencia de expertos que compartieron temas importantes para el voluntariado, como: autismo, alimentación, manejo de silla de ruedas, cargadas, crianza positiva, entre otros.

Calidad

Este ejercicio ofreció el aprendizaje necesario para que los voluntarios adquirieran herramientas y conocimientos para brindar un servicio de calidad.

El Club Amigos Teletón es un programa de inclusión social enfocado en niños, niñas y jóvenes de siete a 25 años, diseñado para crear lazos de amistad entre beneficiarios del CRIT y voluntarios. A través de actividades recreativas, convivencia y visitas a diversos lugares, fomenta la empatía, la integración y reduce barreras para personas con discapacidad y está permanentemente abierto esperando a personas interesadas en participar.