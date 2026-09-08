Capacitan a voluntarios para el “Mapatón Tuxtla”

Al menos 150 voluntarios, en su mayoría estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), iniciaron la capacitación del proyecto “Mapatón Tuxtla”, el cual busca generar datos actualizados sobre las rutas del transporte público de la capital con un enfoque particular en perspectiva de género.

María José García Cruz, coordinadora del proyecto y asesora de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), explicó que la primera jornada de formación está enfocada sobre todo en protocolos de seguridad y la conformación de las parejas de trabajo.

Seguridad

“La importancia de esta capacitación tiene que ver en primera instancia con los protocolos de seguridad y con la comunicación constante durante el ejercicio”, señaló García Cruz, quien añadió que se establecieron dinámicas claras para garantizar la seguridad de los participantes.

Durante la capacitación, los voluntarios aprendieron el uso de una plataforma de datos abiertos, la cual permite acceder a la información generada y a replicar la metodología en otros contextos.

El ejercicio de mapeo se realizará durante aproximadamente una semana, en horarios matutinos y siempre en parejas, como medida de seguridad.

Apoyos

Los estudiantes contarán con un gafete de identificación y los pasajes serán cubiertos por la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) del estado en coordinación con la asociación Movetex.

García Cruz subrayó que el proyecto se enmarca en el laboratorio de movilidad con perspectiva de género, lo que implica entender los espacios urbanos de manera diferenciada según el género, la discapacidad o el origen cultural.

Finalmente dijo que el “Mapatón Tuxtla” se distingue por su carácter abierto y democrático, al no depender de empresas privadas ni licencias, y busca generar información de utilidad pública para mejorar las políticas de movilidad en la región.