Capacitan al personal en materia de sarampión

Personal de las áreas de vectores, paludismo, comités locales de Salud y del IMSS Bienestar, han sido capacitados sobre acciones de vigilancia comunitaria, estrategias preventivas, cercos epidemiológicos, vacunación intensiva y búsqueda activa de casos de sarampión en la región del Soconusco, como parte de la estrategia de prevención de esa enfermedad, informó la Jurisdicción Sanitaria VII.

Dijo que la finalidad es proteger la salud de la población y para ello hizo un llamado a acudir a las unidades de Salud y completar los esquemas de vacunación, sobre todo en niños menores de seis años.

Vigilancia epidemiológica

Las acciones se encuentran dirigidas a la vigilancia epidemiológica y enfocado al tema del sarampión, con aspectos relevantes como las formas de transmisión, signos, síntomas, medidas de prevención y control.

Y es que, se destacó la importancia de la identificación oportuna de casos sospechosos y de la notificación inmediata a las áreas correspondientes, a fin de reforzar la respuesta institucional ante las enfermedades prevenibles por vacunación.

Aunque en la región del Soconusco aún no se han registrado casos, se fortalece la cobertura de vacunación con la finalidad de que esta sea superior al 95 por ciento.

Apuntó que se trata de fortalecer las capacidades del personal de las instituciones de Salud para la detección, notificación y respuesta ante casos probables de sarampión, para lo cual también médicos y enfermeras se suman a la capacitación.