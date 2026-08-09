Capacitan contra la violencia hacia las mujeres

Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para la atención de mujeres en situación de violencia, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Oficialía Mayor, realizó con éxito el curso “Erradicación de la Violencia contra la Mujer”, dirigido al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, como parte de las acciones impulsadas por la administración del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, para consolidar un servicio público con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

El titular de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento, Dayton Ventura Montesinos, destacó que esta capacitación responde a las políticas públicas promovidas por el alcalde Yamil Melgar, orientadas a fortalecer la profesionalización de los servidores públicos, otorgándoles herramientas que les permitan identificar, atender y canalizar de manera adecuada los casos de violencia contra las mujeres, evitando la revictimización y garantizando el acceso a la justicia.

Conocimientos

La capacitación fue impartida por la jueza de Primera Instancia del Juzgado Tercero del Ramo Familiar, Isabel Karina Hernández Pérez, quien compartió conocimientos en materia psicológica y jurídica, así como los procedimientos vigentes para la atención integral de las víctimas, contribuyendo a fortalecer la actuación institucional en favor de las mujeres.

Mediante estas acciones, el Ayuntamiento de Tapachula reafirmó su compromiso de impulsar la capacitación permanente del personal municipal, fortaleciendo la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.