Capacitan en educación vial al sector educativo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo impartió cursos y pláticas de educación vial a sector educativo del estado de Chiapas, con el objetivo de orientar y fomentar la adopción de nueva cultura vial entre los futuros conductores de automotores.

Elementos de las delegaciones de la Guardia Estatal Vial Preventiva de los municipios de Chicomuselo, San Cristóbal de Las Casas, Cacahoatán, Reforma, Huixtla, Ocosingo, Copainalá y Benemérito de las Américas, brindaron capacitación a cerca de un millar de personas del sector educativo y ciudadanía en general, que realizan trámite para la obtención de la licencia de conducir.

Temas

En esta capacitación se tocaron temáticas relacionadas con reglamento de tránsito vigente en el estado de Chiapas, uso del cinturón de seguridad en automóviles, así como uso de casco, chaleco reflejante y equipo protector para motociclistas, conformado por: guantes, coderas, rodilleras, espinilleras y botas, además de semáforos, señalamiento preventivos, restrictivos e informativos y manejo a la defensiva.

Las instituciones educativas de los ocho municipios participantes en esta orientación para la adopción de una nueva cultura vial, van desde jardines de niños hasta universidades, acción que se lleva a cabo siguiendo las instrucciones del Ejecutivo estatal en las 51 delegaciones de la Guardia Estatal Vial Preventiva pertenecientes a la SSP.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) refrenda el compromiso del brindar herramientas preventivas y disuasivas a la ciudadanía en general en materia de educación vial, lo que permitirá la reducción de accidentes automovilísticos con saldos lamentables.