Capacitan sobre atención al gusano barrenador

Productores de ganado de las diferentes regiones del estado, iniciaron un proceso de capacitación para la elaboración de trampas artesanales, para el combate de la mosca que provoca el gusano barrenador.

Ello forma parte de las acciones que se han emprendido para el combate de la plaga que no se ha podido contener y por ello, se requiere la participación de todos los integrantes de la cadena productiva, indicó el secretario del Sistema Producto Bovino-Carne, Jorge Ortiz Arévalo.

“Es urgente que formemos un Frente Común ante esta problemática, ya que con la participación activa de todos en el control de esta plaga, podemos contribuir en la protección de la salud pública, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de los consumidores”, indicó.

Las trampas artesanales son elaboradas con botellas de plástico, láminas atrapamoscas y un compuesto orgánico que sirve como atrayente para ese tipo de insectos.

De acuerdo con el médico veterinario, Juan Pablo Flores Mújica, aun cuando este tipo de trampas son efectivas, es importante reportar a las autoridades los casos de gusano barrenador que se presenten en los animales, tanto bovinos como en mascotas e incluso en los humanos, para brindarles atención especializada.

Aclaró que la capacitación busca también que los productores conozcan todo el proceso de monitoreo y atención de heridas, para mantener un entorno libre de plagas, aclarando que no suple al programa contra el gusano barrenador que coordinan los gobiernos de México y Estados Unidos, así como otras naciones centroamericanas.