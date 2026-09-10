Capacitan sobre suelos y producción agrícola

Un total de 48 docentes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) y de Telebachilleratos Comunitarios participaron en una capacitación coordinada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), enfocada en especialidades técnicas en suelos y fertilizantes, desarrollo comunitario, sistemas de producción agrícola y sector forestal.

El maestro Walter López Báez, director de Coordinación y Vinculación del Inifap, y el maestro Eduardo Cigarroa Vázquez, por parte del CECyTE, coordinaron el taller, que se diseñó detalladamente para responder a las necesidades de cada tema, en las instalaciones del Campo Experimental Centro de Chiapas, en Ocozocoautla.

López Báez dijo que un equipo especializado de investigadores del instituto transmitió conocimientos prácticos sobre sistemas silvopastoriles, agricultura de conservación, manejo de bioinsumos y la implementación del sistema de Milpa Intercalada en Árboles Frutales (MIAF).

Temas

Los profesores fueron instruidos en herramientas digitales avanzadas como sistemas de información geográfica, modelos de pronóstico climático y el uso de una aplicación móvil específica para identificar zonas con alto potencial productivo y soluciones sustentables.

El encuentro tuvo resultados positivos para la comunidad educativa. Los profesores participantes lograron dotarse de nuevas metodologías de enseñanza y herramientas tecnológicas listas para ser integradas en sus planeaciones didácticas del ciclo escolar.

Además, como resultado directo de este espacio, se consolidó el interés de ambas instituciones para estructurar un programa formal y permanente de transferencia de tecnología bajo el convenio vigente entre el Inifap y el CECyTE.