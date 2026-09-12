Capacitan sobre varamientos de mamíferos marinos

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) capacitó a 30 personas en la atención de varamientos de mamíferos marinos en las costas de Chiapas, como parte del Taller Atención a Varamiento de Mamíferos Acuáticos, organizado por Aquademia A.C.

El personal de la dependencia federal explicó la normatividad aplicable en México y el Protocolo de Atención a Varamiento de Mamíferos Marinos, con el propósito de mejorar la respuesta ante la presencia de ejemplares varados.

En el taller participaron integrantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de los campamentos tortugueros de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, voluntarios de Puerto Arista y médicos veterinarios especialistas en organismos acuáticos.

Casos

Los asistentes recibieron información sobre las medidas que deben aplicarse cuando un mamífero marino llega a vararse en la costa, entre ellas actuar de manera coordinada, evitar maniobras que pongan en riesgo al animal o a las personas y seguir procedimientos especializados para determinar las acciones correspondientes en cada caso.

La capacitación cobra relevancia ante los varamientos registrados en años recientes en las costas chiapanecas, donde han aparecido lobos marinos, ballenas y delfines.

En algunos casos, pobladores han brindado la primera atención sin contar con la preparación necesaria para el manejo de estas especies.

Chiapas aún no cuenta con una red de varamiento de mamíferos marinos conformada, por lo que la Profepa impulsa la preparación de personal, especialistas y grupos voluntarios que puedan intervenir en estos eventos conforme al protocolo federal.

Los mamíferos marinos están considerados en la NOM-059-Semarnat-2010 dentro de categorías de riesgo, por lo que su manejo y atención requieren especial cuidado y apego a la legislación ambiental.