Derivado de comentarios y opiniones respecto a los porcentajes que agentes de Tránsito tendrán de comisión por multas realizadas, Guillermo López Murua, subsecretario de Vialidad y Tránsito Estatal, comentó que los oficiales del estado recibirán previamente una capacitación en ética profesional para que se eviten las multas a discreción.

Dicha formación, dijo, se impartirá para evitar que incurran en actos arbitrarios, esto derivado del reciente anuncio que hizo el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, referente a que el 40 % del ingreso de las multas que apliquen les tocarán a ellos.

En ese sentido, López Murua detalló que todavía no se ha autorizado dicha iniciativa, y que las autoridades de Vialidad ya han tomado cartas en el asunto, ya que debido a un estudio realizado detectaron que de 600 infracciones que formula un agente de Tránsito durante un mes, la mayoría no están relacionadas con faltas a las reglas de circulación.

El subsecretario de Vialidad y Tránsito Estatal precisó que de esas 600 infracciones, 250 son por cristales polarizados, 150 por falta de placas, otras por la falta de licencia -pocas por la licencia vencida-, pero ninguna infracción tiene que ver con algunos conceptos que ponen en riesgo la circulación o la integridad de las personas.

“Eso ya lo vamos tratando y obviamente estamos considerando cambiarlo, esto va encaminado precisamente a la discrecionalidad con que el elemento tiene que formular una boleta de infracción. porque una vez que se habló de esta iniciativa, yo le decía a mis compañeros a manera de broma, yo quiero 100 infracciones para salirme a la calle y meter 10 infracciones diarias, pero no, no es el caso”, sostuvo.

Agregó que el gobernador Eduardo Ramírez busca formas para que se termine la corrupción, y ese es el sentido de esta iniciativa, por lo que van a tomar medidas para que eso no implique de alguna manera un aumento en la corrupción sino que más bien trate de desaparecerla.

“Repito, vamos a capacitar antes que se aplique esta iniciativa, vamos a capacitar al personal y no es de que ya estando en servicio empiecen a sancionar a todo mundo con la intención de atraer el 40% del costo total de esa infracción hacia ellos, de eso no se preocupen porque al final para eso estamos, para tomar cartas para que no suceda”, sentenció López Murua.