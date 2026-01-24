﻿﻿
Capacitarán a alumnos en el uso de la lengua zoque

Los estudiantes conocerán las expresiones comunes que utilizan las personas zoques en sus pueblos. Cortesía
En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra el 21 de febrero, la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), ofrece a su comunidad el curso “Otetzame’is ‘yanhmakyuy” sobre la lengua zoque, oral y escrita.

Antonio Gómez González, hablante y traductor zoque será quien, en nombre del Departamento de Patrimonio y Promoción Cultural de la universidad, dirija esta capacitación. Con ella se espera que estudiantes, personal docente y administrativo, puedan desarrollar conocimientos básicos y prácticos para la comunicación en zoque.

Revaloración de la lengua

“Hoy día, la diversidad lingüística y cultural no ha recibido la importancia necesaria en los diferentes ámbitos como una riqueza o parte esencial del patrimonio intangible del ser humano”, consideró el instructor. Por ello, agregó, es necesario promover la revaloración de esta lengua desde su uso.

A través de las diez sesiones programadas, explicó el experto, los estudiantes conocerán las expresiones comunes que utilizan las personas zoques en sus pueblos al saludar, ubicar un lugar o a una persona. De igual manera, se abordará el uso de pronombres, números, parentescos y nombres de comunidades.

Sobre la situación actual del idioma, Gómez González recordó que “son muy pocos los municipios en donde la lengua zoque aún es hablada mayoritariamente; tal es el caso de Ocotepec, Tapalapa, Pantepec, Rayón, Francisco León y Chapultenango, mientras que en otros la lengua solamente es hablada por ancianos, como en los municipios de Tecpatán y Copainalá”.

