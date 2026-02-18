Capacitarán a indígenas como intérpretes jurídicos

Un total de 60 traductores de las lenguas tseltal, tsotsil, chol, zoque y mam podrán especializarse en procesos jurídicos, gracias al convenio de colaboración firmado entre la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi) y la Universidad Científica e Idiomas de Latinoamérica (UCIL).

El acuerdo realizado en el marco del 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, contempla la puesta en marcha del Diplomado de Formación de Traductores e Intérpretes en Procesos Jurídicos, el cual ofrecerá estos espacios de manera gratuita.

La iniciativa busca garantizar que los pueblos originarios tengan acceso real a la justicia, asegurando que en los procedimientos legales cuenten con traductores que no solo dominen el idioma, sino que también comprendan el contexto cultural de las partes involucradas.

Durante el evento protocolario, la titular de la Sedespi, Leticia Méndez Intzin, subrayó que esta acción consolida el trabajo institucional en favor del bienestar integral de las comunidades indígenas, alineado a la visión humanista que impulsa la actual administración.

Convenio

Destacó que la firma de este convenio representa un avance en el reconocimiento pleno de los derechos lingüísticos, sobre todo en un día simbólico como el aniversario de los Acuerdos de San Andrés, que históricamente han sido un pilar en la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas.

Con la apertura de esta convocatoria para especialización, ambas instituciones buscan fortalecer el acceso a la justicia y reafirmar el compromiso del gobierno estatal enfocado con la premisa del humanismo.