Capacitarán a más jueces indígenas

El presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, dijo que la impartición de justicia en regiones indígenas es una prioridad para el Estado chiapaneco, por lo que se multiplicará la capacitación a impartidores de justicia con perspectiva de género e interculturalidad.

Estos trabajos, dijo, son necesarios realizar de manera permanente para atender históricas demandas en diversas regiones de la entidad.

Recordó que recientemente, a través del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, se inauguró el proyecto denominado Fortalecimiento Jurídico-Práctico de la competencia jurisdiccional y auxilios a autoridades en los Juzgados Municipales, Juzgados de Paz y Conciliación, y Juzgados de Paz y Conciliación Indígena del Estado de Chiapas.

Objetivo

Esta iniciativa, tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas del personal jurisdiccional, destacando la relevancia de la capacitación continua como eje estratégico para el fortalecimiento de la impartición de justicia en el ámbito local.

Explico que el proyecto está contemplado del 14 de enero al 24 de abril del presente año como un proceso formativo en donde participarán juzgadoras, juzgadores y personal que integra los 102 Juzgados Municipales de Paz y Conciliación, y de Paz y Conciliación Indígena en todo el estado.

Dijo que la capacitación inicial fue desarrollada por la directora de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Margarita Esther López Morales, quien subrayó las prácticas con sentido humano en la función jurisdiccional, así como la importancia de juzgar con perspectiva de derechos humanos y equidad de género, y visibilizar la atención adecuada a los grupos vulnerables.

Agregó que un papel rector cumplen el director del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, José Luis Baltazar Argüello, así como del director de los Juzgados de Paz y Conciliación Indígena y Municipales, Mariano López Pérez.