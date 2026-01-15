Capacitarán a personal del panteón en tanatología

La regidora Laura Gabriela Muñoz informó que, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, conmemorado el 13 de enero, el municipio, en colaboración con el IMSS Bienestar, a través del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), llevarán acabo prácticas de sensibilización dirigidas al personal del panteón municipal.

Esta acción, indicó la regidora, se hace de manera coordinada con el personal del Panteón municipal y de Servicios públicos municipales, en respuesta a la situación de vulnerabilidad en la que muchas personas acuden a los directivos de estas áreas. El propósito, dijo, es tener a un personal mucho más sensible ante estas pérdidas.

Las acciones iniciarán la siguiente semana y del mismo modo, se harán capacitaciones a los funerales, que, señaló, son los primeros respondientes ante la pérdida de un ser querido.

La regidora informó que se buscarán hacer mesas de apoyo dirigidas a la ciudadanía: el objetivo es conformar un grupo de personas que estén en duelo para que tengan un acompañamiento seguro, profesional y totalmente gratuito, todo en colaboración con el IMSS Bienestar.

Recalcó que es importante humanizar esta parte ya que no son sólo parte administrativa, sino que, a diario, se trata con seres humanos.