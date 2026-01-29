Capacitarán a policías en un segundo idioma

Como parte de la nueva reglamentación de Pueblos mágicos, el gobierno de San Cristóbal realizará un convenio con la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), esto con el fin de capacitar a los elementos de policía y tránsito en el idioma inglés.

En sesión ordinaria de cabildo, el secretario municipal, Alejandro Cruz Áreas, informó que la presidencia le instruyó a someter a consideración este convenio realizado por la Consejería jurídica del municipio.

Todos los miembros del cabildo aprobaron el convenio que, según la presidenta municipal, Fabiola Ricci, tiene como propósito fortalecer la preparación y atención a todos los turistas.

Fitur

Sobre su participación en la Feria internacional de turismo, la edil mencionó que fueron tres días de trabajo intenso que espera, atraigan a turistas europeos. Del mismo modo, indicó que se han tenido conversaciones con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar sobre la autopista San Cristóbal-Chamula, proyecto al que dijo que el mandatario le dio el visto bueno.

Sin recursos

La presidenta señaló que pese a que se le ha intentado dar mantenimiento a esta vía, el municipio no cuenta con los recursos suficientes, además de que es de jurisdicción estatal.

Temporada vacacional

Pese a esta acción, varios hoteleros han señalado que durante la pasada temporada vacacional, además de registrar un 60 % de ocupación, no recibieron a muchos turistas extranjeros. Así lo informó la Asociación de hoteles y posadas económicas, pero también la Canaco Servytur, San Cristóbal.