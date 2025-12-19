Capacitarán a policías sobre diversidad sexual

La activista por los derechos de la población trans y la diversidad sexual, Marycarmen Pereyra Vázquez, comentó que del 5 al 9 de enero sostendrán un acercamiento para explicar a policías municipales de Berriozábal el protocolo de actuación para la impartición y procuración de justicia cuando se involucre la identidad y orientación sexual y expresión de género, para evitar actos de discriminación.

El taller se realizará con el personal de seguridad, aunque esperan que se replique para todo el Ayuntamiento, que haya una sensibilización general para todas las áreas que trabajan en algún tipo de atención directa con la población, sentando un precedente para futuras administraciones.

Contexto

Expresó que esto surgió a partir de la detención de una mujer trans, que causó confusión por no saber cómo atender el debido proceso según su identidad y expresión de género, por lo que el Ayuntamiento gestionó el acercamiento.

Mencionó que las víctimas tienen el derecho a denunciar actos de violencia o discriminación de elementos de seguridad de cualquier nivel, pudiendo aplicarse una inhabilitación o incluso pena de cárcel, algo que deben saber todas las personas para proteger sus derechos.

Esperan poder impartir el mismo taller con los Ayuntamientos de Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez y también llevarlo a más municipios, sobre todo de la costa, donde los casos de abuso de autoridad contra personas de la diversidad sexual son frecuentes.

La activista comentó que desafortunadamente muchos elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno no están capacitados para atender este tipo de casos, cayendo en un acto de discriminación al no respetar y reconocer la identidad y expresión de género.