Capital avanza en infraestructura: Ángel Torres

A una semana de su primer Informe de Gobierno, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, a través del eje: Infraestructura y Desarrollo Urbano, destacó la rehabilitación de embovedados y arroyos San Roque, San Pascualito y San Agustín. Se construyó un puente peatonal que comunica a las colonias Fovisste II y Los Laureles. Todo esto, con una inversión 6.6 millones de pesos.

Trabajos

Con una inversión de 17.5 millones de pesos se realizaron más de 78 mil metros cuadrados de bacheo en el libramiento Norte, bulevar Fidel Velázquez, entre otras arterias, así como en diversas colonias de la capital.

Por otro lado, se trabaja en la rehabilitación del mercado público Dr. Rafael Pascacio Gamboa con pisos epóxicos, pintura, luminarias LED, sistemas de aire y sanitarios, a fin de que locatarios y consumidores cuenten con un espacio, digno, seguro y de calidad.

Asimismo, informó que actualmente se está construyendo el Parque Ecológico de la Chiapanequidad Coyatoc, con lo que Tuxtla tendrá un nuevo “pulmón verde” en beneficio de las familias capitalinas.

Explicó que este espacio será un espacio de recreación, deporte y con una laguna de captación de agua para mitigar inundaciones en las colonias La Floresta, 3 de Julio, Las Torres, La Ilusión, La Toscana, La Castellana, así como en la Unidad Deportiva Patria Nueva.

Como parte del mejoramiento del servicio de agua potable, a través del Smapa, se atendieron cinco mil 316 reparaciones de fugas y se sustituyeron 10 mil 900 metros lineales de tubería.

Asimismo, se rehabilitaron siete mil 473 metros lineales de drenaje sanitario, y realizaron 35 obras en materia de agua potable y alcantarillado con una inversión de 44.4 millones de pesos.

Al señalar que Tuxtla fue sede de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, promoviendo decisiones innovadoras y la participación ciudadana en materia de desarrollo urbano, el alcalde capitalino sostuvo que continuará trabajando por un Tuxtla de Resultados.

Con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el trabajo de Ángel Torres, Tuxtla continúa avanzando con paso firme hacia un futuro de desarrollo y bienestar en beneficio de las familias tuxtlecas.