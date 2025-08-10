Capital de las ciudades más seguras: Ángel Torres

En el marco de la Mesa de Seguridad de la Región 11, el presidente Ángel Torres agradeció al Estado y a la Federación porque la coordinación y el trabajo conjunto ha permitido que Tuxtla Gutiérrez sea una de las ciudades más seguras. Destacó las estrategias y líneas de acción, las cuales, dijo, garantizan la prevención, protección y seguridad de las familias tuxtlecas.

Reconoce liderazgo de ERA

Junto al fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, presidentes municipales y autoridades en materia de Seguridad, el alcalde reconoció el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar cuyas instrucciones se atienden hasta lograr que Tuxtla sea la ciudad más seguras del país.

Asimismo, ponderó que Tuxtla impulsa operativos Blindaje Centro, Blindaje Urbano, así como programas Tuxtla Responsable, Alcoholímetro, Capacitación a policías, Rescate de espacios públicos y el programa interinstitucional de Mejoramiento del Alumbrado Público, entre otras acciones importantes.

Por su parte, el fiscal general subrayó la coordinación con el Ejército, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad del Pueblo y municipios, porque gracias a esta estrategia, dijo, “tenemos 17 días consecutivos sin homicidios dolosos”, por lo que pidió seguir redoblando esfuerzos para que juntas y juntos, añadió, “logremos que Chiapas sea el estado más seguro del país”.