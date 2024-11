Capitalinos: percepción de inseguridad es real

En este escenario de inseguridad, los capitalinos exponen que toman medidas para cuidar su integridad. Carlos López / CP

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), la percepción de inseguridad, durante junio y septiembre, fue de 85.9 % en Tuxtla Gutiérrez. En este escenario, los capitalinos exponen que toman medidas para cuidar su integridad.

En un sondeo realizado por Cuarto Poder, la población coincide en que el tema de seguridad sí les preocupa, esto ante los lamentables casos que se han documentado recientemente y que están relacionados con homicidios y feminicidios, principalmente.

Sensaciones

Jimena Becerra, de 22 años, compartió que no se siente segura en la capital chiapaneca, por diferentes situaciones que han ocurrido a su alrededor.

“A mis amigos los han asaltado. Nosotras como mujeres sufrimos mucho de acoso, es algo lamentable que se ha hecho cotidiano. Es importante que las autoridades den atención a las necesidades de la población, ya que las mujeres somos el grupo más vulnerable, por eso evito salir en la noche”, expresó.

Por su parte, Karla María, de 19 años, estudiante de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), dio a conocer que personalmente se siente muy segura en la capital chiapaneca.

Aunque le ha tocado presenciar por las noches algunos asaltos, “a mí no me ha tocado, pero la vez pasada al venir en el colectivo una señora le jalaron el celular, eso es lo que me ha tocado ver”, narró.

Más experiencias

Hugo, un habitante del municipio de Berriozábal, dijo no sentirse para nada seguro, ya que, en este lugar la situación de seguridad es un tema muy complejo.

“No me siento seguro en Tuxtla ni en Berriozábal, a gente cercana le ha tocado presenciar cosas muy desagradables, es algo que no se tenía en Chiapas”, manifestó.

Don Samuel Castro comparte que como ciudadano se siente seguro en Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, reconoce que no se puede ocultar que existen hechos delictivos.

“Cada vez más nos encontramos con noticias desagradables, y eso es lo que es preocupante por nuestros hijos y nuestros nietos, principalmente. Nos impactó mucho la noticia del feminicidio de la menor Liliana Guadalupe. Es preocupante”, manifestó.

Eventos aislados

El señor David Rey Aguado Rosales, habitante de la Colonia 24 de Junio de la capital chiapaneca, compartió a esta editorial que a lo largo de su vida no ha padecido ningún evento desafortunado.

“En mi colonia no me ha tocado presenciar algo desagradable, tampoco en el centro de la ciudad, no me puedo quejar, afortunadamente, no me ha pasado nada en mis 67 años”, dio a conocer.

En la opinión del señor Juan Rodulfo Aguilar Argüello, nos da a conocer que por las mañanas se siente seguro, pero por las noches no tanto.

“La situación está difícil en todo el país, tanto en el norte como en el sur, hay temas de seguridad, por eso de noche ya no salgo”, comentó.

En septiembre de este 2024, las áreas urbanas con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional fueron Tapachula, Chiapas, con 91.9 %; Naucalpan, Estado de México, 88 %; Fresnillo, Zacatecas, 87.9 %, Ecatepec, Estado de México. 87 %, Irapuato, Guanajuato 86.4 %; y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 85.9 %.