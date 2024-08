Capitán Marcos critica a la sobre-representación

La estrategia de la mal llamada oposición de “no a la sobrerrepresentación”, no busca el inexistente, desde hace décadas, equilibrio de poderes, sino “elevar el precio de venta de sus decisiones en las cámaras”, afirmó el capitán Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En una “posdata de desbalance” de un comunicado titulado “El viaje”, difundido la noche de este martes, agregó que lo anterior forma parte de la “lógica de mercado”.

También manifestó que “la supuesta ‘defensa’ del Poder Judicial no es sino una autodefensa”, ya que “los criminales tienden a unirse cuando se ven amenazados”.

Lo que está en juego, abundó, “no es la autonomía de los jueces, sino quién maneja el negocio de la compraventa de la justicia”.

Marcos expresó que “los autores intelectuales de ‘la unidad opositora’ no explican el fracaso. Los errores los pagan otros, no ellos, así que no hay problema. La derrota de Bertha demuestra que el asunto no es de género ni de columnas de ‘especialistas’, sino de aparato. Y ése ya se los arrebató el oficialismo hace seis años”.

Agregó: “Se quejaron, se quejan y se quejarán de lo mismo que practicaron por años: la mentira, la calumnia, el insulto, el ninguneo, el escupitajo mediático, el ‘no presentar pruebas de lo dicho’, el abuso de poder en medios, el tribunal mañanero, y de una plataforma informativa ridícula, como la que han construido en décadas. Chillones, pues. En plural”.

Preguntó: “¿En serio pensaron que personajes como ‘Alito’ (Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI), los ‘Chuchos’ y como se llame el presidente del Acción Nacional, serían una opción elegible? ¿Qué las bobadas de Bertha ‘jalarían’ al electorado joven?”.