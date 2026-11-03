Captan a menor consumiendo sustancia ilícita

La mañana de ayer lunes internautas compartieron un video donde se aprecia a un menor de aproximadamente cinco años presuntamente fumando un cigarro de marihuana, cerca del mercado José Castillo Tielmans.

En la grabación se escucha cómo un adulto le quita el cigarro al infante, quien también sostiene un encendedor. “No fumes este, no sirve”, le dice. Cuestionado sobre cómo consiguió la marihuana, el menor señala haberla comprado y agrega que fueron amigos suyos quienes le enseñaron el consumo de la sustancia.

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Tras la difusión del video, el DIF Municipal informó que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia inició acciones de búsqueda y seguimiento.

Indicaron que hasta el momento no se ha logrado establecer contacto ni con el menor ni con su familia, esto, dijeron, debido a que no se cuenta con una ubicación exacta que permita identificar el domicilio o el entorno en el que se encuentra.

Sin embargo, en las redes sociales y en los grupos en donde circularon las imágenes, se señala que los hechos sucedieron cerca de la tienda “Piticó”, en la calle Costa Rica.

La dependencia mencionó que mantiene recorridos y acciones de búsqueda en coordinación con las corporaciones de seguridad, con el objetivo de localizar al menor, conocer su situación, y en caso de ser necesario, brindarle atención, protección y acompañamiento.

Cabe señalar que la asociación Melel Xojobal ha alertado en meses recientes sobre el consumo de sustancias ilícitas en menores de edad, así como situaciones de riesgo para la niñez en zonas cercanas al mercado “José Castillo Tielemans”.