Captan a regidor ingiriendo presuntas bebidas alcohólicas

En las últimas horas ha circulado un video donde se observa al cantante de la banda Inspector, Big Javy, junto al regidor municipal y esposo de la alcaldesa Fabiola Ricci, Fidel Kalax, celebrar y consumir bebidas alcohólicas al interior del Museo de San Cristóbal (Musac), recinto que se encuentra en comodato entre el municipio y Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta).

En las imágenes también se observan a niños disfrazados con armas de grueso calibre, quienes rondan en medio de un mariachi que toca mientras el artista y el funcionario celebran desde museo.

El video ha generado críticas entre la ciudadanía por el uso personalista de los espacios públicos, así como la exposición de los infantes a ese tipo de ambientes.

Cuestionado sobre estos hechos, el equipo del regidor morenista Fidel Kalax dijo que las imágenes fueron previo al concierto que la banda dio el pasado 1 de noviembre en el marco de las celebraciones del Día de muertos. “El artista (Inspector) pidió un mariachi para calentar su voz”, indicaron.

Testimonio

Detalló que los implicados no estaban a puerta cerrada, sino que había mucho más gente que no se observa en el video, además de que las imágenes fueron tomadas por el propio mariachi, quienes, dijo, son los padres de los niños disfrazados.

Pese a que Fidel Kalax sostiene que la única bebida que aparece en el video es la que sostiene el compañero del artista, en las imágenes se logran observar por lo menos dos envases más cuyo contenido es desconocido.

Tras la viralización de los hechos, la presidenta Fabiola Ricci publicó un mensaje en sus redes, en donde responsabiliza a “pseudo personajes” de la difusión del contenido. Sin ahondar en los detalles del hecho, la edil lamentó que algunas notas se enfocarán en la figura de los infantes.

Asimismo, el mariachi Santa Cecilia expresó que tenían una participación con la agrupación Inspector, la cual no se realizó por temas de logística. Señalaron que desconocen quién compartió el video y publicó su número de contacto en él.

Por su parte, Coneculta no ha respondido a una solicitud formal de posicionamiento al respecto, en el cual se cuestiona si la directora del Musac, Blanca Ricci, informó de estos hechos.