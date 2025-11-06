Capturan a integrantes de familia dedicada al robo

Como resultado de trabajos de inteligencia y de una efectiva coordinación interinstitucional entre la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, la Policía Municipal y el Grupo Táctico Pakales, fueron detenidos dos hermanos presuntamente dedicados al robo a casa-habitación y comercios en distintos puntos de la ciudad.

Investigaciones

De acuerdo con las investigaciones, ambos formarían parte de una familia que durante más de una década se ha dedicado a este tipo de ilícitos, afectando la tranquilidad de las familias tapachultecas. Con estas detenciones, se logra desarticular una célula delictiva que operaba en diversas colonias y que hoy está fuera de las calles.

Los asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención, inteligencia y respuesta oportuna. En Tapachula no hay espacio para la delincuencia: seguimos firmes y adelante por la seguridad y tranquilidad de la gente.