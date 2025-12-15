Capturan a uno por desaparición forzada

La Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en coordinación con la Fiscalía General de Yucatán, informan que ejecutaron mandamiento judicial en contra de Armando “N”, como presunto responsable del delito de desaparición cometida por particulares, cometido en agravio de quienes en vida respondieran a los nombres de Pascual A “N” y Pascual “N”, por hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2024, en el municipio de Palenque.

De acuerdo con el informe, las víctimas se encontraban en su lugar de trabajo, cuando presuntamente el inculpado y otros sujetos arribaron al lugar portando armas de fuego, y los subieron a una camioneta, encontrándolos sin vida, días después.

El presunto responsable fue puesto a disposición de los Distritos Judiciales de Catazajá-Palenque, quien definirá su situación legal.