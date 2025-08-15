Caravana acepta trato del INM, los llevan a Tuxtla

Cientos de migrantes que participaban en la denominada “Caravana de la Justicia”, decidieron entregarse al Instituto Nacional de Migración (INM), ante el ofrecimiento de otorgarles documentos de regularización.

En el municipio de Pijijiapan, personal del INM dialogó con los extranjeros de diferentes nacionalidades quienes aceptaron ser trasladados a Tuxtla Gutiérrez.

Se indicó que todos serán documentados y de ahí, por cuenta propia podrán salir de Chiapas y ubicarse en cualquier estado del país que deseen.

Los migrantes habrían salido en caravana de Tapachula el pasado 6 de agosto y enfrentado problemas por las inclemencias del tiempo, sobre todo las altas temperaturas y los fuertes aguaceros.

Por ese motivo, en Mapastepec las primeras familias decidieron aceptar el ofrecimiento, siendo regresados a Tapachula y de acuerdo con algunos testimonios, les otorgaron tarjetas de legal estancia con duración de un año.