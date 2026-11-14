Caravana avanza al norte por la costa de Chiapas

Mientras el Gobierno Federal ofrece “ayuda para retornar” a sus países de origen, cientos de migrantes siguen movilizándose hacia el centro y norte de México, permaneciendo la tarde de este viernes en Chiapas.

En el domo del barrio Guadalupe, en Huixtla, personal de Salud Municipal brindó ayuda humanitaria y asistencia médica a decenas de migrantes, principalmente de los pies al caminar grandes distancias.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Salud Municipal, se proporcionaron servicios médicos básicos, atenciones de urgencia, realizaron curaciones y se otorgaron medicamentos gratuitos, además de sueros para prevenir la deshidratación.

Los extranjeros permanecieron casi 48 horas en este lugar para emprender nuevamente el camino en la ruta costera hacia el centro del país, con la finalidad de llegar a la siguiente escala que es el municipio de Escuintla.

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva, Protección Civil, Grupo Beta Sur y la Guardia Nacional, vigilan la caravana que está conformada por unas mil 500 personas de diversas nacionalidades.

Desarticuladas

De acuerdo con la Federación, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se han desarticulado desde Chiapas y Oaxaca al menos 24 caravanas, cuya intención era llegar a Estados Unidos.

Aún cuando se dijo que el grupo que se encontraba en Arriaga ya se disolvió y que la mayoría de sus integrantes retornó a su país y que no había otra en tránsito, en Huixtla los migrantes de la caravana “Dios con Nosotros” señalaron que no dejarán de buscar llegar a la frontera norte.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado establecido que todos los contingentes que han ingresado por la frontera Sur han sido atendidas y “la mayoría se queda en Chiapas”.

Asimismo reiteró el ofrecimiento a los migrantes de otorgarles apoyo para que puedan retornar con seguridad a sus naciones de origen, ya que Estados Unidos mantiene cerradas sus fronteras y no les permitirá el ingreso.