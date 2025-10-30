Caravana Balam llega a la capital chiapaneca

La Caravana Balam del Conocimiento, iniciativa impulsada por la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), que encabeza Jovani Salazar, está transformando la manera en que la comunidad se relaciona con la ciencia, al llevar tecnología y aprendizaje interactivo directamente a colonias, barrios, fraccionamientos y escuelas de Tuxtla Gutiérrez.

“Hoy el conocimiento no puede encerrarse entre cuatro paredes, así lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Por ello, la Agencia Digital Tecnológica, a través del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (Much) y del Planetario Tuxtla, lleva el conocimiento de forma itinerante a diferentes colonias de la ciudad”, señaló Jovani Salazar.

Recorrido

Durante el mes de octubre, la Caravana Balam realizó un exitoso recorrido por distintos puntos de la capital chiapaneca, llevando aprendizaje y diversión a espacios como el fraccionamiento Santos, la colonia Los Poetas 5, el Colegio Laureles, la Escuela Secundaria Técnica No. 65 César Cortés Hernández, y la Escuela Primaria Niño Artillero en San Cristóbal de Las Casas. El recorrido concluirá el jueves 30 de octubre en la colonia Los Laguitos, en Tuxtla Gutiérrez.

Participación

Las infancias y juventudes participantes disfrutaron de observaciones astronómicas con telescopios especializados, que les permitieron explorar el cielo de manera segura y educativa. También participaron en demostraciones prácticas de física y química, incluyendo experimentos de luminiscencia, donde aprendieron conceptos científicos mientras se divertían.

La Caravana Balam del Conocimiento ha reunido a cientos de participantes entusiastas, demostrando el creciente interés de la sociedad chiapaneca por una ciencia cercana, accesible e interactiva.

La Aditech tiene como misión impulsar la innovación, la tecnología y la digitalización en la entidad, promoviendo el acceso al conocimiento y el desarrollo de habilidades digitales y científicas entre la población.

Con la Caravana Balam, la Aditech reafirma su compromiso con el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas en la juventud chiapaneca, despertando su curiosidad e interés por la ciencia desde edades tempranas.