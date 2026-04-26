Caravana “David” llega a Mapastepec

Cansados tras caminar bajo las inclemencias del sol, con temperaturas que han superado los 40 grados, arribaron a Mapastepec los integrantes de la caravana “David” este sábado.

Custodiados por personal de la Guardia Nacional para evitar algún accidente, los extranjeros, en su mayoría de Haití, han caminado por la carretera Costera más de cien kilómetros desde Tapachula en seis días.

Otros medios para avanzar

Se detectó que varias decenas de migrantes utilizan bicicletas para avanzar, aunque algunos van adelante y otros atrás del contingente, luego que en los primeros dos días, medio centenar de ellos que se quedaron rezagados fueron asegurados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y llevados a la Estación Migratoria Siglo XXI.

En Mapastepec los extranjeros se ubicaron en el domo del barrio Santa Cruz, en donde descansarán por algunas horas, para luego continuar su peregrinar hacia el centro del país.

Hasta el momento las autoridades migratorias no se han acercado a ellos para ofrecerles regularización o traslado hacia otras ciudades, como en ocasiones anteriores.