Caravana de Día de Muertos transita las calles de Terán

Entre calabazas, catrinas, personajes de terror y música, miles de familias participaron en la tradicional Caravana de Día de Muertos de Terán, en Tuxtla Gutiérrez, que ayer domingo 1 de noviembre llenó de color y alegría las principales calles de la colonia. Desde pequeños hasta adultos, los asistentes lucieron disfraces alusivos a las tradiciones mexicanas del Día de Muertos y también a Halloween.

Niñas y niños recorrieron las calles casa por casa para pedir la tradicional “calabacita tía” y recibir dulces de los vecinos que se sumaron a la celebración.

Más de 15 carros decorados con temáticas de la temporada se integraron al recorrido, que reunió a familias, colectivos y agrupaciones en una actividad que, por octavo año consecutivo, convirtió a Terán en un punto de encuentro para celebrar las tradiciones.

La caravana partió de la conocida Casa Tuguchis, avanzó por las principales calles de la colonia y pasó por el parque de Terán, en un trayecto que se extendió hasta las inmediaciones del centro.

El colorido de los disfraces, las decoraciones y la participación de personas de todas las edades marcaron la jornada, en la que también hubo espacio para la convivencia familiar y el entusiasmo de los más pequeños por recolectar dulces.

Esta actividad se ha convertido en una tradición que cada año reúne a más personas.

La participación no estuvo limitada a quienes acudieron disfrazados, pues también familias se sumaron al recorrido sin necesidad de portar un atuendo.

La organización estuvo a cargo de varias familias que colaboraron de distintas maneras, además del apoyo del Patronato de la Feria de Terán.

Como parte de los preparativos, se realizó una colecta de dulces para que los niños pudieran recibir golosinas durante el recorrido.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, la Agencia Municipal brindó acompañamiento durante el recorrido, con apoyo de elementos de seguridad y Protección Civil.

La caravana concluyó con un concurso de disfraces y un espectáculo musical, actividades que complementaron una noche en la que las calles de Terán se llenaron de color, creatividad y tradición.