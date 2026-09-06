Caravana de migrantes llega a Arriaga

Tras 15 días de caminar bajo condiciones climáticas difíciles, este sábado por fin arribaron a Arriaga los migrantes que participan en la caravana “Sueños sin Fronteras”.

Son más de 240 kilómetros que cubrieron desde Tapachula y en esa población permanecerán algunos días descansando para retomar el camino hacia el estado de Oaxaca.

Establecieron que no cesarán en su intento de llegar a la Ciudad de México (CDMX) para buscar agilizar sus trámites migratorios y poder ubicarse en alguna ciudad del centro del país, en donde puedan contar con trabajo y oportunidades para salir adelante con sus familias.

Aun cuando partieron juntos de la ciudad fronteriza, en el camino se fueron dividiendo por diversas causas y el primer grupo arribó el jueves, mientras que el resto lo hizo en las últimas horas.

Seguridad

Custodiados por personal de la Guardia Nacional (GN), Policía Estatal, Grupo Beta y de Protección Civil (PC), fueron trasladados a la unidad deportiva de Arriaga.

Los migrantes han pedido a las autoridades ayuda en atención médica y humanitaria, ya que sus condiciones son vulnerables en cuestiones de salud y alimentarias.

A pesar de ello, su objetivo es dejar Chiapas, en donde permanecieron durante varios meses sin que las autoridades atendieran sus solicitudes para regularizar su situación de estancia.