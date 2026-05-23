Caravana de migrantes llega a Huixtla

Más de 40 kilómetros han recorrido los extranjeros que conforman la caravana migrante denominada “Guiados por Dios”, quienes la tarde de este viernes arribaron a Huixtla.

Custodiados por elementos de la Guardia Nacional, Grupo Beta y policías estatales -para prevenir algún accidente-, el pequeño contingente camina en uno de los carriles de la carretera Costera, con la finalidad de abandonar Chiapas y llegar a la Ciudad de México.

Estos hicieron una escala en el parque Cinco de Mayo en Huehuetán Estación, de donde continuaron hacia Huixtla y se instalaron para descansar en el domo del barrio Guadalupe, en la salida hacia Villa Comaltitlán.

Los extranjeros, principalmente de Cuba, Venezuela y Centroamérica, señalaron que algunos de ellos tienen hasta dos años de haber iniciado el trámite de solicitud de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y no han obtenido una respuesta.

Además de ello, se encontraban desesperados por las condiciones en que vivían en Tapachula, ya que no contaban con empleo y por ello, sus ingresos no les alcanzaba para pagar renta, alimentos y tener condiciones de vida digna, incluso varios de ellos se encontraban en condición de calle.

Por ese motivo, se organizaron y decidieron partir en la tercera caravana de migrantes que parte de la frontera sur hacia la Ciudad de México en lo que va del año, buscando con ello que sean atendidos y poder ubicarse en ciudades donde puedan encontrar más oportunidades de vida para ellos y sus familias.