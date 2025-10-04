Caravana migrante continúa avanzando

En su tercer día de travesía, cientos de migrantes que participan en la caravana Por la Libertad 2025, partieron de Huixtla y con gritos de “¡Papeles, papeles, papeles!”, cruzaron el puesto de control integral Cerro Gordo.

Este viernes, por la madrugada partieron del domo del barrio Guadalupe en Huixtla para caminar hacia la población de Escuintla, en su intento por llegar a la Ciudad de México, en busca de que les otorguen documentos de legal estancia en el país.

Atención

Los migrantes de diversas nacionalidades, han empezado a sufrir los estragos de las altas temperaturas y por ese motivo, este viernes una mujer tuvo que ser auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja que la trasladaron a un hospital presuntamente al sufrir golpe de calor.

Con una bandera mexicana en la cabeza del contingente, mujeres, hombres y niños de diversas nacionalidades se desplazaron por la carretera Costera, hasta llegar a la cancha del centro de la población de Escuintla, en donde decidieron descansar.

Sin problemas cruzaron el puesto de control integral Cerro Gordo y por momentos hicieron escalas sentados en las márgenes de la carretera, para descansar.

Custodiados por elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal Preventiva, Grupo Beta, Protección Civil y de derechos humanos, reiteraron que su objetivo no es llegar a los Estados Unidos, sino que el gobierno mexicano les otorgue documentos para su estancia legal en nuestro país y poder ubicarse en algún estado en donde puedan contar con seguridad y conseguir empleos.