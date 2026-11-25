Tras caminar varias horas, el contingente que forma parte de la caravana “Dios con Nosotros, Unidad y Esperanza”, arribó al domo del parque 5 de Mayo de Huehuetán Estación, donde descansan tras su larga caminata.

La presencia de niños con sus familias hace más difícil el avance, sobre todo ante los riesgos de operativos migratorios para desarticularlos

Avance

El grupo partió la tarde del lunes de Tapachula, conformado en su mayoría por personas de Honduras, aunque también van guatemaltecos, salvadoreños y haitianos.

Personal de Protección Civil y de la Jurisdicción Sanitaria VII, instaló una mesa de hidratación y consultas médicas con medicamentos y curaciones, así como vacunación contra el sarampión.

Los migrantes señalaron que su finalidad es llegar al norte del país e ingresar a los Estados Unidos, a pesar de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, ya que muchos de ellos ya estuvieron allá durante años y fueron deportados.

Se espera que en las próximas horas avancen hacia Huixtla.