Caravana migrante llega a Escuintla

Bajo un fuerte aguacero, los extranjeros que participan en la denominada “Caravana de la Justicia”, arribaron la tarde de este viernes a la población de Escuintla y se instalaron en el parque central para descansar y pernoctar.

Retoman el camino

Ellos partieron durante la madrugada del barrio Guadalupe del municipio de Huixtla y sin problema cruzaron la caseta de inspección integral “Cerro Gordo”, ante la mirada de autoridades federales.

Por la mañana, el intenso calor y posteriormente la lluvia no los detuvo, hasta arribar a Escuintla, custodiados por elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal Preventiva, Instituto Nacional de Migración, Protección Civil, instituciones de salud y organismos de derechos humanos.

La caravana conformada por personas de distintas nacionalidades, entre ellos Haití, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, así como de África, partieron el miércoles de Tapachula y buscan llegar a la Ciudad de México, para solicitar al Gobierno Federal en forma directa les pueda otorgar un documento de regularización de estancia en el país, mismo que no pudieron obtener en la frontera sur.

Denuncias

Estos acusaron tardanza y presuntos actos de corrupción por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que les impedía abandonar la zona para buscar oportunidades en otros estados del país.

En el tercer día de caminata, se tuvieron que enfrentar a las condiciones climáticas, aunque mencionaron que continuarán la ruta programada.