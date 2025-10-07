Caravana migrante llega a Mapastepec

Al no obtener una respuesta de las autoridades federales para obtener documentos de regularización de estancia en el país o un salvoconducto para irse en autobús, integrantes de la caravana migrante “Por la Libertad 2025”, partieron de Escuintla y arribaron a la población costera de Mapastepec.

Cansados y muchos con los pies afectados, se instalaron en el domo del campo del barrio Santa Cruz, en donde descansarán y recibirán atención quienes así lo requieran, esperando que sean escuchadas sus demandas para luego continuar con la caminata.

Son cientos de extranjeros de diversas nacionalidades quienes partieron de Tapachula el pasado 1º de octubre, debido a que desde hace más de un año ni la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ni el Instituto Nacional de Migración (INM) les han dado respuesta a sus solicitudes de regularización de estancia.

“Nosotros no queremos ir a Estados Unidos, sino contar con un documento para estar en México y poder ubicarnos en un lugar donde podamos trabajar y vivir con tranquilidad”, dijo la venezolana que se identificó como Cristina.

Ella junto con su esposo van en la caravana, llevando un triciclo en el que suben a sus dos hijos pequeños, quienes esperan llegar a la Ciudad de México y allá les den la atención que no tuvieron en Tapachula.

Riesgos

Este lunes partieron en la madrugada de Escuintla y por la tarde llegaron a Mapastepec, pese a los riesgos de caminar por la carretera, al existir tramos de doble carril, lo que hace más peligroso el recorrido.

Muchos de ellos presentan laceraciones en los pies, tos, gripa y deshidratación, por lo que han sido atendidos por paramédicos de Protección Civil.