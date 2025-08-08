Caravana migrante no se detiene, llega a Huixtla

Tras pernoctar en el parque Cinco de Mayo del poblado Estación Huehuetán, los integrantes de la “Caravana de la Justicia”, retomaron su camino para llegar al municipio de Huixtla, en donde se establecieron en el domo del barrio Guadalupe.

Personal de la Unidad Móvil de Atención a Personas en Contexto de Movilidad de la Jurisdicción Sanitaria VII, de Protección Civil y del organismo Médicos sin Fronteras, brindaron atención médica y otorgaron kits de higiene e hidratación a los migrantes que partieron la mañana del miércoles de Tapachula.

Y es que varios de ellos reportan afectaciones principalmente en los pies por las largas jornadas de caminata bajo las inclemencias del tiempo, sobre todo por las altas temperaturas que se registran en la zona.

Custodiados por personal de la Guardia Nacional, Guardia Estatal Preventiva y del Instituto Nacional de Migración, así como ambulancias, los extranjeros de diferentes nacionalidades indican que a pesar del clima continuarán su caminata por la ruta de la carretera Costera.