Caravana migrante parte de Escuintla

A pesar del riesgo que representa caminar sobre la carretera Costera por las noches, la tarde de este viernes y tras descansar por 48 horas en la población de Escuintla, cientos de extranjeros que participan en la caravana denominada “David”, partieron rumbo a Mapastepec.

Se calcula que son más de 600 personas provenientes de diversas naciones, pero principalmente de Haití, Cuba, Venezuela y El Salvador, quienes están movilizándose hacia el centro del país en busca de su regularización de estancia.

La larga espera en los procesos migratorios, las dificultades económicas al no contar con empleo y falta de oportunidades, los llevaron a tomar la decisión de partir de Tapachula en caravana.

Estos son custodiados por elementos de la Guardia Nacional (GN), Protección Civil (PC) y Grupo Beta, con la finalidad de evitar algún accidente durante la caminata.

Se indicó que llegarán a Mapastepec en las próximas horas para descansar, ya que a cinco días de haber partido, muchos de ellos ya presentan afectaciones en su salud debido a las condiciones en que caminan por las altas temperaturas.