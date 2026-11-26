Tras descansar por mas de 24 horas en el domo del parque 5 de Mayo en Huehuetán Estación, la tarde de este miércoles los integrantes de la caravana “Dios con Nosotros, Unidad y Esperanza” decidieron continuar su caminar hacia la población de Huixtla, que será su próxima parada.

El contingente está conformado por unas 200 personas entre hombres, mujeres y niños, la mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala, quienes prefieren caminar de noche para evitar las altas temperaturas y el inclemente sol, aunque existen riesgos por el constante paso de trailers y vehículos.

Reciben atención

En esta población recibieron atención médica y rehidratación, para después de descansar volver a tomar la carretera costera en su intento por salir de Chiapas y llegar a la frontera norte.

De acuerdo con los migrantes, algunos buscan quedarse en México pero en lugares donde puedan conseguir empleo, aunque la mayoría tiene la intención de llegar a los Estados Unidos.

Resguardados por elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil, grupo Beta Sur y de la Guardia Estatal Vial Preventiva, reemprendieron el éxodo.

Mientras tanto, se dijo que la anterior caravana denominada “Dios con Nosotros”, conformada por unas 800 personas, se encuentran en Arriaga, en donde esperan ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración (INM).