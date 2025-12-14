Caravana navideña deslumbra a la capital

Miles familias capitalinas se dieron cita la tarde de este sábado 13 de diciembre para celebrar la “ChiapaNavidad” con un magno desfile que partió desde el parque 5 de Mayo y concluyó en el parque Bicentenario.

Niñas, niños, jóvenes y adultos se dieron cita para disfrutar del desfile navideño que no solo celebró esta fecha sino que fortaleció la convivencia familiar y el orgullo por las raíces chiapanecas.

Ambiente

A lo largo del trayecto, el ambiente festivo contagió a los asistentes, quienes corearon villancicos, capturaron momentos especiales y compartieron la emoción de vivir la ChiapaNavidad.

Esta Caravana Navideña se consolidó como un espacio de encuentro, donde la música, la tradición y la calidez de la gente recordaron que la Navidad también se vive en comunidad. Con eventos como este, Tuxtla Gutiérrez reafirma su compromiso de promover la identidad, la unión familiar y la magia de estas fechas decembrinas.