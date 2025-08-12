Caravana no acepta propuesta del INM

Tras fracasar el intento del Instituto Nacional de Migración (INM) de atender las peticiones de regularización de las personas en movilidad, pero que, para ello tendrían que regresarlos a Tapachula, los integrantes de la caravana migrante, reiniciaron la tarde de este lunes su caminata hacia Pijijiapan.

Establecieron que prefieren continuar caminando. “Si en seis meses no nos han atendido, cómo lo harán en un día”, dijo uno de los participantes.

Fue en la unidad deportiva Salomón González Blanco de Escuintla, donde funcionarios del INM encabezados por la delegada en Chiapas, Farah Gertrudis Cerdio, les hizo el ofrecimiento y al considerar que se trataba de un nuevo engaño, decidieron continuar el camino hacia la Ciudad de México.

Custodiados por elementos de las corporaciones policiacas y de emergencia, arribaron a Mapastepec para ubicarse en el domo del barrio Santa Cruz, en donde permanecerán descansando.

El venezolano Juan Rutilla explicó que salieron de la frontera sur cansados de la falta de respuesta a las peticiones de regularización y por ese motivo no se entregarán, sino que continuarán su caminar, en espera de que el Gobierno Federal les resuelva su situación pero sin ser regresados.

Caminan de noche

A pesar del riesgo que representa, los migrantes de diversas nacionalidades que participan en la caravana, partieron la tarde de este lunes de Mapastepec rumbo a Pijijiapan.

Explicaron que en la noche hace menos calor y por eso avanzarán lo más que puedan, por lo que van custodiados por autoridades para evitar algún accidente.

La denominada “Caravana de la Justicia”, partió el miércoles pasado de Tapachula y han avanzado a pesar de las inclemencias del tiempo, incluso bajo aguaceros que pueden afectarles la salud.